Химки признаны самым чистым городом региона

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в городских округах региона.

Для этого специалисты ведомства в течение истекшей недели провели 20 выездов с мобильными лабораториями. География охватила крупные муниципалитеты с промышленными предприятиями: Мытищи, Красногорск, Лосино-Петровский и пр.

Воздух оценивался по более чем 30 показателям. В их числе диоксиды азота и серы, аммиак, оксид углерода, сероводород и пр. При этом замеры показали, что наибольшие разовые концентрации зафиксированы на уровне 0,4 ПДК, а норма - до 1 ПДК.

Самым чистым признан воздух городского округа Химки.