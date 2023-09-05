Химки признаны самым чистым городом региона
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги мониторинга качества атмосферного воздуха в городских округах региона.
Для этого специалисты ведомства в течение истекшей недели провели 20 выездов с мобильными лабораториями. География охватила крупные муниципалитеты с промышленными предприятиями: Мытищи, Красногорск, Лосино-Петровский и пр.
Воздух оценивался по более чем 30 показателям. В их числе диоксиды азота и серы, аммиак, оксид углерода, сероводород и пр. При этом замеры показали, что наибольшие разовые концентрации зафиксированы на уровне 0,4 ПДК, а норма - до 1 ПДК.
Самым чистым признан воздух городского округа Химки.
«Измерялись показатели предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в городах, вблизи с предприятиями и объектами накопленного вреда, – уточнил глава Минэкологии Тихон Фирсов.