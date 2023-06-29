Химки — в числе лучших муниципалитетов по сбору вторсырья

Городской округ Химки вошел в число муниципалитетов Подмосковья, где лучше всего собираются вторичные ресурсы для дальнейшей переработки.

Рейтинг составил экологический оператор «РТ-Инвест» по итогам первого года работы пунктов приема вторичных ресурсов — фандоматов. С их помощью жители сдали более 230 тыс. пластиковых бутылок.

Преимущество фандоматов в том, что затем не требуется сортировка мусора и его деление на полезные фракции. Все собранное сразу напрямую отправляется производителю. Из пластиковой бутылки снова делают бутылку для напитков, из алюминиевой банки — аналогичную тару.

А жителям за экологичный сбор начисляются баллы. Среди партнеров программы, у которых можно потратить баллы — продуктовые и обувные магазины, сервисы доставки пиццы, аренда автомобилей и электронные библиотеки. Баллы можно направить и на благотворительность.

Городской округ Химки в лидерах и по другим экоинициативам. Там впервые в Подмосковье открылся пункт раздельного сбора отходов «Мегабак авто» — в дополнение к уже популярным «Мегабаку» с крупногабаритным мусором и «Экошкафу» с ненужными, но вполне пригодными вещами. Кроме того, в городском округе Химки установлено более 90 контейнеров сбора одежды.