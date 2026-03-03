ИИ помог снизить количество незаконных свалок в Подмосковье на 57%

Внедренная на территории Подмосковья автоматизированная платформа «ОССиГ-контроль», включенная в реестр IT-продуктов Российского экологического оператора, за трехлетний период позволила снизить количество незаконных свалок отходов на 57%. Это цифровое решение предназначено для мониторинга процессов обращения со строительным мусором, отходами сноса и грунтами, а также для предотвращения их размещения в неразрешенных локациях.

Работа системы базируется на алгоритмах искусственного интеллекта, которые в реальном времени распознают автомобили и их государственные номера, оценивают наличие груза в кузове и фиксируют маршрут движения, задействуя сеть дорожных камер видеонаблюдения. Собранные данные в автоматическом режиме сверяются с информацией из системы «Электронный талон», где содержится информация о выданных разрешениях на транспортировку отходов.

В случае выявления отклонения — к примеру, если транспорт направляется не к месту утилизации, а затем продолжает путь с пустым кузовом — автоматически сгенерированный комплект документов направляется в уполномоченные инстанции для принятия соответствующих мер.

«Применение технологий искусственного интеллекта позволяет выстроить прозрачную систему контроля за перемещением строительных отходов и оперативно реагировать на нарушения. Подмосковный опыт подтверждает эффективность данного подхода. За время функционирования системы в регионе было выявлено более 5 тысяч нелегальных свалок», — отметили в пресс-службе РЭО.

Создателем данной платформы стала группа компаний «Урбантех», которая специализируется на разработке цифровых решений для сферы городского хозяйства и транспортной инфраструктуры.