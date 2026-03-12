Импортерам упростят выполнение требований РОП

Эти инициативы были подготовлены в том числе экспертами Российского экологического оператора. Документ, уменьшающий объем административных процедур для импортеров в системе РОП, обсуждался на заседании Рабочей группы с привлечением представителей бизнес-сообщества.

В соответствии с проектом, уплата экологического сбора и предоставление соответствующей отчетности должны осуществляться в девяностодневный срок после выпуска товара таможенными органами.

В РЭО уточнили, что к 2028 году завершается переходный период со смягченными требованиями РОП для импортеров. В ходе апробации механизма предприниматели отмечали проблему сжатых сроков для оформления требуемых документов. Перенос крайних дат выполнения обязательств позволит импортерам работать в более удобном режиме, обеспечивая плавный переход к полноценному функционированию системы расширенной ответственности.

В данный момент разработанные поправки находятся на этапе межведомственного согласования. Анализ итогов недавней отчетной кампании свидетельствует о повышении исполнительской дисциплины среди субъектов рынка.