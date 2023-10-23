Информационные щиты установили еще в двух заказниках Подмосковья — «Курочкино болото» в Солнечногорске и «Сосняки и сосно-ельники долины реки Сестры» в Дмитрове.

«Обе ООПТ пользуются большой популярностью у туристов и жителей близлежащих поселений», - отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.

По словам министра, на территориях установили одиннадцать информационных аншлагов. Благодаря щитам можно узнать, какие виды деятельности запрещены в границах заказников.

Площадь объекта в Солнечногорске составляет пятьдесят семь гектаров. Здесь выявили местообитание пятидесяти шести видов позвоночных животных. В их числе — краснокнижные черный коршун и прыткая ящерица. В заказнике в Дмитрове были замечены следы пребывания бурого медведя.