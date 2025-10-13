Инфраструктуру для переработки отходов, образующихся в процессе добычи угля, создадут в России

Российский экологический оператор (РЭО) и Министерство энергетики совместно разработали детальный план действий по стимулированию развития мощностей для переработки отходов угольной промышленности. В соответствии с утвержденной стратегией, РЭО возьмет на себя задачи по созданию базы данных лучших практик, анализу рынка необходимого оборудования, разработке предложений по финансовой поддержке отрасли, а также участию в модернизации нормативной базы, направленной на стимулирование повторного использования промышленных отходов. Данный план был утвержден распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина под номером 2793-р.

«Угледобыча является причиной возникновения более 60% от общего объема промышленных отходов, образующихся в России. В прошлом году этот объем превысил 6 миллиардов тонн. Переработка даже части этого объема позволит создать дополнительную сырьевую базу для производства стройматериалов, снизить давление на полигоны захоронения и сократить издержки на восстановление земель, подвергшихся нарушению. Для регионов, особенно сибирских, это создаст новые возможности для экономического роста и повышения экологической устойчивости», – подчеркнул заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

В 2023 году в России было сгенерировано 9,3 миллиарда тонн отходов производства и потребления. Из этого объема 6 миллиардов тонн составляют отходы угледобычи, включая вскрышные породы. Часть этих материалов применяется в строительной отрасли, при строительстве дорог, в рекультивации земель и в теплоэнергетике, однако значительный объем по-прежнему не используется в экономике.

Дорожная карта предусматривает реализацию комплекса мероприятий, в том числе совершенствование системы учета статистики и нормативно-правового регулирования, устранение барьеров для переработки отходов, оценку перспектив утилизации отходов в регионах Сибирского федерального округа, а также создание специализированного центра компетенций на базе Кузбасского государственного технического университета.

«Угольная промышленность является одним из крупнейших источников отходов. Совместно с заинтересованными структурами мы вырабатываем конкретные меры, такие как переработка вскрышных пород, поддержка специализированных предприятий, внесение изменений в законодательство. Это важный шаг на пути к экономике замкнутого цикла», – заявили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Планируется также разработка механизмов стимулирования предприятий, занимающихся переработкой отходов, от частичной компенсации расходов на приобретение оборудования до упрощения доступа к отвалам вскрышных пород, находящихся на участках нераспределенного фонда недр. Важнейшей задачей является формирование устойчивого спроса на продукцию, содержащую вторичное сырье, в рамках государственных и региональных программ.

Повторное вовлечение отходов в хозяйственный оборот является ключевым показателем национального проекта «Экологическое благополучие». Программа по переработке отходов в угольной промышленности станет частью комплексных усилий по достижению национальных целей, согласно которым к 2030 году не менее 25% всех отходов производства и потребления должны быть переработаны.