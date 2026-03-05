Инфраструктуру обращения с отходами в России расширят на 23 млн тонн к 2030 году

«Развитие инфраструктуры по обращению с отходами в регионах — это одно из наиболее важных для нас направлений реформы чистоты. Благодаря механизму финансирования проектов за счет льготного займа РЭО (в рамках Постановления № 906) инвесторы имеют реальный инструмент поддержки в реализации проектов. Принятые в конце 2025 года изменения позволили распространить этот механизм и на рефинансирование ранее взятых кредитов через облигации. Это снижает долговую нагрузку и ускоряет создание инфраструктуры без перекладывания затрат на население. Ввод новых мощностей позволит регионам приблизиться к достижению показателей, обозначенных в нацпроекте „Экологическое благополучие“», — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.