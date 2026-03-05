Инфраструктуру обращения с отходами в России расширят на 23 млн тонн к 2030 году
Фото: [Медиасток.рф]
В период с 2026 по 2030 год в 35 регионах России запланирован ввод новых объектов по утилизации отходов. Их общая проектная мощность составит 23 млн тонн в год. На эти цели потребуются капиталовложения в размере около 348,7 млрд рублей. Российский экологический оператор (РЭО) готов поддержать данные инициативы, предоставив финансирование до 95% от общей суммы, что эквивалентно примерно 318 млрд рублей.
«Развитие инфраструктуры по обращению с отходами в регионах — это одно из наиболее важных для нас направлений реформы чистоты. Благодаря механизму финансирования проектов за счет льготного займа РЭО (в рамках Постановления № 906) инвесторы имеют реальный инструмент поддержки в реализации проектов. Принятые в конце 2025 года изменения позволили распространить этот механизм и на рефинансирование ранее взятых кредитов через облигации. Это снижает долговую нагрузку и ускоряет создание инфраструктуры без перекладывания затрат на население. Ввод новых мощностей позволит регионам приблизиться к достижению показателей, обозначенных в нацпроекте „Экологическое благополучие“», — отметил замглавы Минприроды России Денис Буцаев.
С 2021 по 2025 год РЭО участвовал в финансировании 26 инвестиционных проектов по возведению и обновлению объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Совокупный объем выделенных на эти цели средств достиг 92,3 млрд рублей. Работы в рамках указанных проектов осуществляются на территории Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Тульской и Челябинской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Чувашской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а также в Санкт-Петербурге. Полная расчетная стоимость перечисленных объектов инфраструктуры оценивается в 143,3 млрд рублей.