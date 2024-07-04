Инспекторы эконадзора подтвердили факт незаконной добычи подземных вод в Раменском

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области провели контрольные мероприятия в Раменском городском округе, после того как к ним поступило из прокуратуры обращение гражданки, которая пожаловалась на незаконную добычу подземных вод вблизи деревни Пласкинино.

Сотрудники обследовали территорию СНТ «Тишина», указанного в обращении. В результате была обнаружена полностью оборудованная скважина в рабочем состоянии. За лицензией на недропользование СНТ не обращалось.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что по итогам надзорного мероприятия СНТ было объявлено предостережение о недопустимости нарушений, также ведомство потребовало прекратить незаконную добычу.

Напоминаем, что пользование недрами без лицензии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.