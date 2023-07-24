Инспекторы эконадзора пресекли попытки сжигания отходов в двух округах Подмосковья

Два серьезных нарушения правил обращения с отходами выявили инспекторы эконадзора. Об этом рассказали в региональном Минэкологии.

Отмечается, что в Одинцовском городском округе уже второй раз задерживаются граждане, незаконно завозившие и сжигавшие мусор. На место были вызваны сотрудники полиции, они задержали два самосвала, на которых свозились отходы. А другое нарушение зафиксировали в селе Булатниково Ленинского городского округа, там нарушители жгли мусор в самодельной печи. Последняя была демонтирована уже в ходе надзорных мероприятий.

Глава ведомства Тихон Фирсов также сообщил, что за минувшую неделю вынесено сорок пять постановлений, общая сумма штрафов превысила один миллион рублей.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ежегодно в Подмосковье открывается по десять-двенадцать парков.