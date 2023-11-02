Инспекторы эконадзора выявили факты захламления земель в деревне Малое Брянцево

Незаконное размещение отходов строительства и сноса, порубочных остатков выявили в деревне Малое Брянцево в городском округе Подольск. Об этом сообщили в региональном Министерства экологии и природопользования.

Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий установлено, что участок, арендуемый местной строительной компанией «МАС», не огорожен и не охраняется. Арендатору объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Глава ведомства Тихон Фирсов добавил, что материалы надзорного мероприятия также направлены в администрацию городского округа для усиления работы по муниципальному земельному контролю.

«Министерство неустанно борется с незаконными свалками, однако первый этап контроля — всегда муниципальный, и мы рассчитываем, что в городских округах эта работа будет проводиться более активно», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что людей следует не штрафовать, а предупреждать об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.