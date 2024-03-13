Инспекторы эконадзора выявили сброса не очищенных стоков в приток реки Раздерихи в Подмосковье

Подмосковные инспекторы эконадзора выявили загрязнение водного объекта, вызванное деятельностью мытищинской компании ООО «ИСФК «Перспектива». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что управляющая компания крупного торгового комплекса в Мытищах числится в реестре водопользователей и регулярно проверяется на предмет сброса не очищенных стоков. Результаты последней проверки выявили в стоках превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водного объекта рыбохозяйственного значения.

При этом ранее лабораторный анализ проб уже выявлял превышение ПДК по нескольким загрязняющим веществам, за что организация привлекалась к административной ответственности.

Глава ведомства Тихон Фирсов рассказал, что в настоящее время компании ООО «ИСФК «Перспектива» объявлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований. Качество очистки стоков в Мытищах остается на контроле ведомства.