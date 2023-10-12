Инспекторы эконадзора зафиксировали навалы бытового мусора в одном из парков в Балашихе

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья объявили предостережение о недопустимости нарушений администрации городского округа Балашиха за нарушение режима особой охраны в границах ООПТ «Парк в селе Новый Милет».

Отмечается, что ранее инспекторы эконадзора обнаружили на территории парка поваленные деревья и навалы бытового мусора, оставленные посетителями парка. Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что в предостережении содержится требование привести территорию в порядок, сотрудники ведомства проконтролируют выполнение работ.

Основным объектом охраны памятника природы «Парк в селе Новый Милет» является старинный усадебный парк, который в настоящее время пребывает в запущенном состоянии, а также редкие и уязвимые таксоны, не включенные в Красную книгу региона, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и наблюдении: ландыш майский и пустельга.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.