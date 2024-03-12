Инспекторы Гостехнадзора провели техосмотр спецтехники луховицкого агропромышленного предприятия

Инспекторы Управления Гостехнадзора провели ежегодный технический осмотр спецтехники у луховицкого агропромышленного предприятия Племзавод «Пойма». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природопользования Московской области.

Известно, что на учете у данной организации числится чуть более сорока самоходных машин. Из них специалистам было представлено тридцать четыре единицы, из которых технический осмотр прошли все кроме одной машины.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что работники агропромышленного предприятия своевременно предоставляют технику на технический осмотр, добросовестно относятся к эксплуатации самоходных машин, что позволяет поддерживать их техническое состояние на должном уровне.

Примечательно, что проверки сельскохозяйственных предприятий только начались. В настоящее время большинство аграриев готовят свою спецтехнику к ежегодному осмотру. Техосмотр крупных предприятий начнется уже в конце марта.