МИД назвал страны с наибольшим спросом на электронные визы в Россию

Климов: Турция и Германия возглавили список стран по спросу на визы в Россию

Общество

Граждане Германии сохраняют первое место среди иностранцев по числу оформленных единых электронных виз (ЕЭВ) в Россию. В пятерку лидеров также вошли Турция, Индия, Китай и Эстония. Об этом ТАСС сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его данным, гражданам Германии выдали 57 233 электронные визы, Турции — 55 818, Индии — 37 814. На четвертой позиции оказался Китай с 30 922 визами, а замыкает список Эстония — 20 391.

Ранее подмосковный фермер раскрыл секреты долгой свежести огурцов.

Читайте также

В Нижегородской области почти 1,3 тыс. семей воспользовались прокатом детских вещей

В Нижегородской области почти 1,3 тыс. семей воспользовались прокатом детских вещей

Изолятор вместо пляжа: лишняя цифра в паспорте стоила россиянке медового месяца в Таиланде

Изолятор вместо пляжа: лишняя цифра в паспорте стоила россиянке медового месяца в Таиланде

Россиянам объяснили, как обратиться к врачу без регистрации

Россиянам объяснили, как обратиться к врачу без регистрации

Москвичу грозит до семи лет колонии за брошенный в электричку кирпич

Москвичу грозит до семи лет колонии за брошенный в электричку кирпич

Омская мэрия откладывает транспортную реформу 2027 года из-за дефицита в 8 млрд рублей

От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости

От резюме до новой профессии: что предлагают центры занятости

Сотни сердец, открытых добру: Зарайск отметил День волонтеров

Сотни сердец, открытых добру: Зарайск отметил День волонтеров

Россиянка ослепила возлюбленного в попытках ему помочь во время драки

Россиянка ослепила возлюбленного в попытках ему помочь во время драки

Погода 28 октября: ночью заморозки, днем до +14 °C

Погода 28 октября: ночью заморозки, днем до +14 °C

«Ямы» для новобранцев: силовые структуры заявили об удержании мобилизованных ВСУ

Миф о «возрастной» опухоли развеян: онкологи назвали главные факторы риска и мифы о женской онкологии

Миф о «возрастной» опухоли развеян: онкологи назвали главные факторы риска и мифы о женской онкологии

Осень отступает? В Подмосковье 29 октября ожидается до +15 °C

Осень отступает? В Подмосковье 29 октября ожидается до +15 °C

Добавьте mosregtoday.ru в избранное