МИД назвал страны с наибольшим спросом на электронные визы в Россию
Климов: Турция и Германия возглавили список стран по спросу на визы в Россию
Граждане Германии сохраняют первое место среди иностранцев по числу оформленных единых электронных виз (ЕЭВ) в Россию. В пятерку лидеров также вошли Турция, Индия, Китай и Эстония. Об этом ТАСС сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
По его данным, гражданам Германии выдали 57 233 электронные визы, Турции — 55 818, Индии — 37 814. На четвертой позиции оказался Китай с 30 922 визами, а замыкает список Эстония — 20 391.
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