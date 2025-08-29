Инспекцию полигонов провели в окрестностях аэродромов для обнаружения потенциально опасных скоплений птиц

На основе обследования 122 участков были сделаны заключения. Данные проверки помогают выявлять места концентрации птиц, представляющих опасность для воздушного транспорта, и разрабатывать адекватные меры для устранения этой угрозы. Информация была обнародована на заседании штаба, посвященного организации системы управления твердыми коммунальными отходами (ТКО), которое состоялось в Координационном центре Правительства РФ. Анализ текущего положения дел был подготовлен специалистами «Российского экологического оператора».

«Мы вновь поднимаем вопрос о необходимости проведения орнитологических изысканий на объектах инфраструктуры, связанных с переработкой ТКО. Подобные обследования обязательны для объектов, находящихся в шестой подзоне приаэродромной территории. Данное требование начало действовать с 1 сентября 2024 года, — отметил Алексей Макрушин, заместитель генерального директора РЭО по юридическим вопросам и аналитическому обеспечению федеральной схемы. — На сегодняшний день выявлено 163 объекта, расположенных в пределах 15 километров от контрольных точек аэродромов в 61 регионе России. Контракты на проведение исследований подписаны для 153 объектов, а для 10 объектов в семи регионах договоренности отсутствуют».

В настоящее время ведется работа по проведению исследований и подготовке заключений по 11 объектам, пять из которых проходят повторную экспертизу после получения неудовлетворительных результатов. По 20 объектам были вынесены отрицательные решения, и новые соглашения на проведение повторных орнитологических проверок не были заключены. Негативные заключения были получены в 10 субъектах федерации. В двух субъектах отрицательные заключения касаются перевалочных станций.

В двух субъектах федерации не оформлены договоры по основным полигонам. В четырех субъектах отсутствуют контракты по сортировочным станциям и полигонам меньшего размера. В одном регионе не заключены договора по перегрузочным станциям.

«Всем указанным регионам необходимо взять на контроль процесс проведения орнитологических исследований собственниками объектов по работе с отходами. В случае досрочного закрытия объектов, функционирующих с нарушением законодательных норм РФ, необходимо предоставить сведения о планах по перераспределению отходов на альтернативные объекты», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.

Главным нормативным актом, запрещающим размещение объектов, привлекающих птиц, в приаэродромной зоне, является Воздушный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации № 1460 от 2 декабря 2017 года содержит подробные требования к обеспечению безопасности полетов в контексте объектов переработки отходов. В январе 2023 года в документ были внесены коррективы, разрешающие размещение объектов только при наличии положительного орнитологического заключения.