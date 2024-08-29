Инструкцию по раздельному накоплению отходов подготовили в РЭО, сообщает портал Regions . Ознакомиться с ней можно в специальном разделе на официальном портале организации.

В инструкции представлена подробная информация о том, как сортировать мусор и направлять отходы на переработку.

Также в указанном разделе представлена интерактивная карта. На нее нанесены все доступные пункты приема мусора на переработку с контактной информацией.

Как напомнили в РЭО, переработать и в дальнейшем использовать повторно можно множество материалов. Сортировка мусора помогает облегчить этот процесс и повысить его эффективность.