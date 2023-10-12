Иск за незаконное недропользование направили в суд в подмосковном Раменском

Представители Министерства экологии и природопользования Московской области подали в арбитражный суд исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконным недропользованием в Раменском городском округе.

Напоминаем, что данное нарушение было выявлено ранее в марте, в ходе совместного контрольного мероприятия ведомства и Раменской городской прокуратуры. Тогда на месте были обнаружены следы незаконной добычи полезных ископаемых, а также котлованы, экскаваторы и установку для дробления щебня. При этом известно, что лицензии на недропользование на этих земельных участках не выдавались.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что в ходе надзорных мероприятий установлено, что собственником участков является компания «Линарес», арендатором – ООО «Индустриальный парк «Зеленая Слобода».

Специалисты аккредитованной лаборатории установили, что в ходе незаконных работ нарушено почти шесть тысяч квадратных метров земель, объем выемки превысил пятнадцать тысяч кубометров. Таким образом почвам нанесен ущерб на сумму свыше пятнадцати миллионов рублей.