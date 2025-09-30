Искусственный интеллект и беспилотники помогли выявить 7500 нарушений на полигонах в России

В период с 2022 по 2025 год на российских полигонах было выявлено более 7,5 тысячи нарушений благодаря применению дронов и технологий искусственного интеллекта. Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что с помощью беспилотных летательных аппаратов и специализированных нейросетей обнаружено свыше 7500 случаев несоблюдения экологических требований на объектах размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

В пресс-службе РЭО подчеркнули, что использование дронов обеспечивает всесторонний обзор состояния полигона и позволяет выявлять нарушения, трудно обнаруживаемые при стандартных проверках. Фото- и видеоматериалы, полученные с дронов, обрабатываются нейросетями для выявления, например, случаев распространения отходов за пределы отведенной территории, отсутствия необходимых сооружений, таких как дренажные канавы, ограждения, весовое оборудование, пункты контроля доступа и т. д. Такой подход сводит к минимуму субъективность человеческого фактора, обеспечивая объективную оценку состояния объектов и ускоряя процесс принятия мер по устранению выявленных проблем.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений — просачивание фильтрата за границы полигона, скопление мусора вне отведенной территории и его разнос на близлежащие участки. Зачастую обнаруживается отсутствие ограждений, дренажных канав, весового оборудования, запасов воды для тушения пожаров и санитарно-бытовых помещений для сотрудников.

К числу серьезных нарушений относятся случаи превышения проектной мощности полигонов, несоблюдение установленных углов уклона откосов, отсутствие оборудования для очистки фильтрационных вод и систем радиационного контроля. Также были зафиксированы объекты, расположенные слишком близко к аэродромам (на расстоянии менее 15 км), скопления птиц, а также признаки тления и возгорания.

Ранее РЭО заявлял о планах сделать обязательным использование дронов при проведении инвентаризации полигонов. Современные технологии позволяют значительно сократить время проведения инвентаризации: если стандартная проверка инспекторами может занимать до трех месяцев, то использование беспилотников и цифрового анализа сокращает этот срок до пяти дней, что почти в 20 раз быстрее.