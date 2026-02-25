Искусственный интеллект обеспечил выявление более 20 тысяч нарушений в сфере обращения с ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) активно использует цифровые технологии для мониторинга в сфере обращения с отходами. Благодаря системам на основе искусственного интеллекта организован постоянный контроль за санитарным состоянием мест сбора мусора. Например, только в четвертом квартале 2025 года с применением технологий машинного зрения было зафиксировано более 20 тысяч случаев несоблюдения регламентов.

Искусственный интеллект идентифицирует разнообразные нарушения, включая: — переполнение контейнеров сверх допустимой нормы; — образование свалок вблизи предназначенных для этого площадок; — размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным (ТКО); — создание препятствий для подъезда мусоровозов; — некомплектность необходимых контейнеров на обустроенной территории.

Ежесуточно программный комплекс анализирует свыше 400 тысяч изображений, фиксирующих процесс вывоза отходов. Фотоматериалы загружаются в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО) посредством мобильного приложения «Водитель ТКО» и других сервисов, которые применяются региональными операторами. Этот массив данных и выводы автоматической проверки служат основой для оценки качества работы компаний-подрядчиков в каждом регионе России.

Информация о обнаруженных нарушениях передается профильным региональным операторам и органам местного самоуправления в зависимости от характера инцидента. Для урегулирования особо сложных случаев, таких как блокировка подъезда личным транспортом, могут привлекаться надзорные ведомства, например, сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе РЭО прокомментировали, что чистота на контейнерных площадках — это лицо реформы обращения с отходами. Поэтому они прилагают все усилия, используют современные технологии для отслеживания ситуации на местах.