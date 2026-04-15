Кальян на куличе не простили: суд запретил блогерше определенные действия за оскорбление верующих

Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения 27-летней уроженке Саранска Ксении Белоусовой. Девушку, временно проживающую в столице, обвиняют в публичном неуважении к обществу и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Следствие считает, что она сняла и выложила в сеть фотографию, на которой ее кальян стоит прямо на пасхальном куличе. Ирония судьбы: девушка, вероятно, хотела хайпа, а получила статью Уголовного кодекса.

Суд не стал отправлять Белоусову под арест, но избрал «запрет определённых действий». Что конкретно ей теперь нельзя — не уточняется, но обычно это ограничения на посещение массовых мероприятий, использование интернета и общение с определёнными людьми.

