«Летать можно, но не ночью»: Росавиация дала зеленый свет рейсам в Израиль

Российские авиакомпании наконец-то получили «добро» на рейсы в Израиль, но с большими оговорками. Росавиация обновила рекомендации и разрешила полеты с 16 апреля по 15 мая. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Однако воздушное пространство еврейского государства можно использовать только в светлое время суток — с 7 утра до 1 часа ночи. Ночью — запрещено. В ведомстве подчеркнули, что авиаперевозчики должны самостоятельно оценивать риски, включая рекомендации ИКАО. То есть формально «да», но по факту «на свой страх и риск».

Ограничения связаны с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке после ударов по Ирану. Израиль, который сам участвует в конфликте, пока не может гарантировать стопроцентную безопасность полетов в темное время суток.

Для туристов это означает, что рейсы будут выполняться по усеченному графику. Никаких ночных перелетов. Приземляться — только до полуночи, взлетать — после рассвета. Авиакомпаниям придется перекраивать расписание, а пассажирам — привыкать к неудобствам.

