Юрист назвал главное правило при попадании в яму на дороге: сразу вызывать ГИБДД

Юрист Петр Кристалев в эфире «Крым 24» объяснил , что делать, если машина пострадала от дорожной выбоины. Главное правило: не надо уезжать и надеяться на авось — сразу вызывайте сотрудников ГИБДД и фиксируйте ДТП.

По его словам, по закону яма считается опасной, если ее длина превышает 15 см, глубина — 5 см, а ширина доходит до 60 см. И если при таких параметрах вокруг нет ограждений или знака «Неровная дорога», то ответственность лежит не на водителе.

Юрист подчеркнул, что инспектор обязан составить схему ДТП и отдельный акт о состоянии дороги. А постановление об отказе в возбуждении дела — это ваша главная бумага, которая докажет: вы не виноваты, виновата яма. С этим набором документов можно идти в страховую или в суд. Искать виноватого далеко не надо — чаще всего отвечает за ямы администрация города. Итог прост: зафиксировал, получил бумаги, предъявил — имеешь шанс возместить ущерб. Не зафиксировал — считай, сам себе враг.

Ранее глава «Крымавтодора» Демин заявил, что заплатку на дороге вырежут и положат новый асфальт по ГОСТу.