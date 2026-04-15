«Грандиозный нарцисс»: психиатр поставил диагноз Трампу и объяснил его скандалы с Папой Римским

Врач-психиатр и нарколог Василий Шуров поставил американскому лидеру нелицеприятный диагноз. По его словам, Дональд Трамп — «грандиозный нарцисс», желающий быть главным ньюсмейкером планеты. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Специалист обратил внимание на то, что хозяин Белого дома не переносит критику настолько, что поругался со всеми, кто помог ему прийти к власти. В качестве свежего примера Шуров привел конфликт Трампа с Папой Римским Львом XIV. Американский президент позволил себе резкие высказывания в адрес понтифика, назвав его «ужасным во внешней политике» и обвинив в слабости перед преступностью.

Психиатр считает, что такая реакция — типичное поведение нарциссической личности, не способной выносить чужое мнение. Эксперт не скрывает, что его вердикт может показаться жестким, но он уверен в своей правоте. Врач напомнил, что нарциссическое расстройство личности проявляется в чувстве превосходства, потребности в восхищении и отсутствии эмпатии. Все эти черты, по мнению психиатра, присущи 45-му и 47-му президенту США.

