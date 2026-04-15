Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался, что Дональд Трамп нарушил данное ранее обещание. По словам Зеленского, американский лидер обещал занять нейтральную позицию в украинском конфликте. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Однако на деле его сигналы в сторону Москвы выглядят «более позитивными», чем в сторону Киева. Выпад Зеленского прозвучал на фоне растущих опасений Киева, что администрация Трампа может пойти на уступки Кремлю ради мира на Ближнем Востоке или из-за экономических интересов.

Белый дом пока не комментирует заявления Зеленского. Однако ранее Трамп дал понять, что хочет «закончить эту войну», и не скрывал, что для него отношения с Москвой не менее важны, чем с Киевом.

Ранее офицер ВСУ раскрыл цель борьбы с антисемитизмом на Украине.