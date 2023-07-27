Искусственный интеллект усугубит климатический кризис

Эксперты считают, что развитие ИИ и строительство центров обработки данных для них, негативно сказывается на ситуации с климатическим кризисом, повышая уровень засухи. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на данные Bluefield Research.

Эксперт Аврора Гомес заявила, что люди даже не понимают того, что облачные технологии являются реальными и занимают место в экосистеме, растрачивая ресурсы.

«Люди не осознают, сколько воды требуется на просмотр мема о котенке», — заявила она.

Из-за ухудшения ситуации с засухой в мире, у операторов ЦОД возникают споры с населением расположенных рядом стран. Почвой для этих споров является водоснабжение площадок. В Нидерландах общественность возмутилась, когда в 2022 году СМИ выяснили, что комплекс ЦОД Microsoft потребляет в 4 раза больше воды, чем сообщала компания.

Ради экономии на энергопотреблении, ЦОД переносятся в места, подверженные засухе из-за того, что цены на электричество там намного ниже. При этом если потребление электроэнергии контролируется, то об используемой центрами воде почти ничего не известно.

Прошлогодний опрос Uptime Institute, показал, что только 39% объектов отслеживают уровень потребления воды. Многие компании отказываются разглашать подобную информацию, ссылаясь на то, что это – коммерческая тайна.

Представитель Microsoft в свою очередь заявил, что компания инвестирует в исследования подобных вопросов. Он заявил, что влияние на климат является настоящей проблемой.