Источник загрязнения реки в Домодедово поручили ликвидировать

«В ходе осмотра территории обнаружен коммунальный объект — насосная станция и очистные сооружения. Как выяснилось, в администрации округа не располагают данными о том, кому принадлежит объект, и кто его эксплуатирует. Между тем, есть предположение о том, что сточные воды сбрасываются по подземному коллектору в реку Конопельку, приток реки Пахры», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.