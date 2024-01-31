Источник загрязнения реки в Домодедово поручили ликвидировать
Фото: [Пресс-служба Минэкологии МО]
Министерство экологии и природопользования Московской области поручило ликвидировать загрязнение сточными водами реки Конопельки в деревне Поливаново городского округа Домодедово, предостережение о недопустимости нарушений было объявлено администрации муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе осмотра территории обнаружен коммунальный объект — насосная станция и очистные сооружения. Как выяснилось, в администрации округа не располагают данными о том, кому принадлежит объект, и кто его эксплуатирует. Между тем, есть предположение о том, что сточные воды сбрасываются по подземному коллектору в реку Конопельку, приток реки Пахры», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам министра, ведомство не выдавало решения о предоставлении водного объекта в пользование, чтобы сбрасывать туда сточные воды. В результате было объявлено требование ликвидировать источник загрязнения.