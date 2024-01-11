Итоги конкурса «Экоподмосковье» подвели в Мытищах

Итоги конкурса «Экоподмосковье» подвели сегодня в Мытищах. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры «Яуза» при поддержке муниципальной администрации. Лучшим участникам вручили грамоты победителей, а также подарки от партнеров проекта.

Конкурс прошел уже в четвертый раз. Он был организован Общественной палатой Подмосковья при поддержке Мособлдумы и Российского экологического общества.

В этом сезоне, несмотря на ужесточение правил, на конкурс было представлено более трех тысяч проектов экологической направленности с участием семи тысяч детей и подростков из 57 муниципалитетов Подмосковья.