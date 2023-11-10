Итоги школьной акции «Экоперемена: сдавай тару за награду» подвели в Подмосковье, сообщили в Министерстве ЖКХ региона. Мероприятие провели «РТ-Инвест» и РЭО.

Старт акции дали в середине сентября. Завершилась она первого ноября. В ее рамках учащиеся 215 подмосковных школ могли сдать на переработку пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

По итогам мероприятия было собрано сорок тысяч единиц тары — двадцать четыре тысячи бутылок и шестнадцать тысяч банок. Тару сдавали в ЭКОпункты «РТ-Инвест».

Наибольший объем тары собрали в школе №29 Химок, школе №10 Балашихи, гимназии №3 Королева. Среди учащихся победила ученица химкинской школы №29, которая сдала на переработку одиннадцать тысяч бутылок и пять тысяч банок. Победители и призеры акции получат ценные призы.