Ивановское предприятие запустит в Санкт-Петербурге масштабную переработку текстильных отходов

«Лидертекс» подписал партнерское соглашение с комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, а также с «Невским экологическим оператором». В рамках документа планируется создать в регионе производственный объект для утилизации текстильных отходов.

Центральной задачей сотрудничества будет запуск проекта по созданию инфраструктуры для глубокой переработки изношенного текстиля. Партнеры также намерены проводить работу по популяризации среди жителей города ответственного и рачительного обращения с отходами.

По информации пресс-службы РЭО, на данный момент в Санкт-Петербурге установлено свыше двух тысяч контейнеров «Лидертекса». Их сеть будет расширяться, чтобы сделать пункты приема вторичного сырья как можно более доступными для населения.

При содействии Минпромторга России «Лидертекс» реализует в Ивановской области проект «Эко-кластер „Зеленая нить“. В ходе церемонии награждения Зеленой премии — 2025 он был отмечен как один из наиболее значимых и перспективных в своей отрасли. Кластер нацелен на развитие экономики замкнутого цикла и сокращение объема текстильных отходов, попадающих на полигоны. Компания производит регенерированную пряжу из текстильного сырья, поступающего из специализированных контейнеров в крупных городах. Из этой пряжи выпускаются, в частности, перчатки и рабочие рукавицы.