Из теплых стран в родное Подмосковье: В регионе зафиксировали возвращение белых аистов

Белые аисты вернулись из теплых стран и уже обустраивают себе гнезда для выведения потомства. Так, жителями Рузского и Волоколамского городских округов замечено несколько гнездящихся пар птиц. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что данные птицы занесены в Красную книгу Московкой области и в начале 2000-х считались редкими. За сравнительно небольшой промежуток времени удалось увеличить популяцию гнездящихся особей с 85 до 126 пар.

Напомним, что по инициативе Союза охраны птиц России стартовал Международный учет белых аистов, цель которого — подсчитать все гнезда, а также собрать информацию об успешности их размножения в 2024 году. Подробную информацию о сроках проведения мероприятия и о правилах учета птиц можно ознакомиться, перейдя по ссылке.