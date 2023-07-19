Известный синоптик назвал «самое мокрое место» Подмосковья

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец добавил, что местами в регионе выпало 92% всей июльской нормы осадков.

«Цифры впечатляющие. На севере и западе области местами этот показатель превышен в два-три раза. Самым мокрым местом оказался Клин, где в осадкомер попало 75 мм небесной влаги. Аномальные дожди также зафиксированы в Волоколамске – 57 мм, Солнечногорске – 54 мм, Наро-Фоминске – 45 мм, в Можайске и Пушкино – 25 мм», – поясняет синоптик.

В то же время на юге и востоке Подмосковья количество осадков было минимальным, продолжает Евгений Тишковец. Например, в Серебряных Прудах, Воскресенске, Электростали.

«Вот такая неравномерная мозаичная картина: кому-то рекорды, а кому-то обычный грибной дождь», – поясняет специалист Центра погоды «Фобос».

Тем временем в регионе еще задержатся высокая влажность до 92% и сильный ветер.

«Это будут порывы штормового ветра в пределах 15–20 м/с. А значит, где-то что-то может упасть – какие-то рекламные конструкции, например. В общем-то, все предметы, которые обладают высокой парусностью», – предупреждает Евгений Тишковец.

Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже нормы на 5–7 градусов, говорит синоптик. Днем столбики термометров с трудом смогут преодолеть отметку в +20 градусов.