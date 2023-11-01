Юбилейный Экодиктант пройдет в ноябре

Юбилейный — пятый — Всероссийский экологический диктант пройдет с 9 по 26 ноября. Мероприятие традиционно приурочено ко Всемирному дню рециклинга отходов.

В этом году запланировано значительное увеличение количества участников среди жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Экодиктант является одним из крупнейших эколого-просветительских проектов. В прошлом году его провели 89 регионах России, а также в 173 зарубежных странах. Общее число участников составило 4,2 миллиона человек. Диктант провели онлайн, а также на 3 916 офлайн-площадках.

Подробная информация о мероприятии и регистрация для участия доступны на сайте проекта.