Юлия Купецкая взяла на личный контроль проблему с предприятием по переработки мусора в Коргашино

Они пожаловались на производство по переработке строительного мусора. Дело в том, что оно соседствует с их домовладениями. Поэтому шум, пыль и грязь мешают людям.

Власти провели по этому поводу еще одну встречу. Для обсуждения проблемы также пригласили владельца этого участка и жителей, чьи домовладения находятся рядом с ним.

В ходе разговора собственник заверил, что отходы с его участка уже начали вывозить. Но жители деревни Коргашино в ответ на это утверждают, что все как раз наоборот и туда стало приезжать больше грузовиков с новыми партиями для переработки.

Вместе с тем, управление экологии администрации и следственный комитет взяли пробы грунта на этом спорном участке и замеряли загрязненную площадь. Экспертиза будет готова к 1 сентября. По ее результатам уже можно будет делать окончательные выводы по нанесенному ущербу.

Но свою деятельность владелец участка должен прекратить немедленно, не дожидаясь итогов проверки. Дело в том, что на этой земле можно обустроить исключительно сельскохозяйственное предприятие. Все другие виды деятельности запрещены. Поэтому отходы оттуда необходимо вывезти. В противном случае администрация имеет право изъять этот участок по решению суда.

С жителями деревни Коргашино в ходе встречи власти договорились продолжить контроль за этим участком. Они будут снимать на фото и видео номера тех машин, которые попытаются провезти отходы на переработку и передавать эти материалы в администрацию.