Юные жители Красногорска высоко оценили уроки по защите экологии

В городком округе Красногорск проходят уроки на тему экологии для школьников.

Так, в частности, специальные занятия состоялись в МБОУ Ильинская СОШ.

Здесь ученики совместно с учителями организовали «Экодвор», где прошли занятия о заботе нашей планеты и правилах раздельного сбора мусора.

В ходе особенного урока дети подготовили выставку из вторсырья, где они показали, какие отходы можно выбросить, а каким дать второй шанс.

Отметим, что это важное мероприятие будет проходить в городском округе Красногорск течение месяца для разных классов. В первый раз слушателями стали более 60 первоклашек.

Жители городского округа Красногорск с особенным вниманием относятся к теме экологии. Специализированные акции по теме ответственного отношения к природе пользуются у юных и взрослых жителей большой популярностью. С удовольствием, целыми семьями жители Красногорска выходят на субботники, поддерживают акции по высадке леса.