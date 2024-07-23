Юных жителей Подмосковья приглашают принять участие в конкурсе Росводресурсов

Подмосковные ребята от 3 до 16 лет могут отправить свои работы для того, чтобы принять участие в Общероссийском конкурсе детских рисунков «Разноцветные капли», который проводит Федеральное агентство водных ресурсов. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользовании Московской области.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов. Примечательно, что очередной этап проводится в Год семьи, это имеет огромное значение, ведь именно в семье воспитывается все лучшее, в том числе бережное отношение к окружающей среде.

«Недаром в этом году одна из номинаций называется «Семья чистой воды». Я обращаюсь к родителям с просьбой рассказать детям о конкурсе, о значении воды и водоемов и помочь им принять участие», — подчеркнул Фирсов.

Для подачи заявок участникам необходимо зарегистрироваться на сайте рисуюводу.рф, прием работ продлится до 18 октября. Как сообщили в Росводресурсах, победителей жюри определит до 1 ноября.