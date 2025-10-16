Юрий Крупенин оценил содержание полигона «Талдомский» в ходе выездной проверки

В Талдомском округе завершена проверка полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Талдомский», который находится на этапе пострекультивации.

Масштабный объект площадью 29 кв.км, рекультивированный при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, обследовала межведомственная комиссия. Ее работу возглавили первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Сергей Мороз и главный юрисконсульт ведомства Джасур Юсубахмедов. В инспекции лично участвовал глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Проверка сфокусировалась на содержании территории и безопасности. Комиссия оценила бесперебойную работу системы видеомониторинга «Безопасный регион», обеспечивающей контроль за объектом. Также проверили своевременность покоса травы, что критически важно для снижения пожарной опасности на большой площади, и убедились в круглосуточном наличии охраны, исключающей несанкционированное проникновение.

По итогам обследования содержание полигона признано удовлетворительным. Реализованные меры позволяют объекту выполнять свою главную задачу в пострекультивационный период — обеспечивать экологическую безопасность. Стабильное состояние полигона способствует улучшению качества воздуха и водных ресурсов в округе, а также постепенному возвращению нарушенного экологического равновесия.