Юрист Хаминский рекомендует доработать закон о наказании за сбор краснокнижных грибов
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По словам юриста Александра Хаминского, введение уголовной ответственности за незаконный сбор особо ценных растений и грибов, которые внесены в Красную книгу, важно, тем не менее действующая редакция статьи требует доработки. Об этом сообщают «Известия».
Он уточнил, что в настоящей редакции закона возможны сложности при реализации.
По мнению эксперта, следует разделить формы наказания – умышленная вина и по неосторожности.