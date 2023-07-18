Кабаны в подмосковном заказнике помогают размножаться краснокнижному растению

Кабаны в подмосковном заказнике «Сосняк с сердечником трехнадрезным» помогают размножаться одноименному краснокнижному растению, сообщили в Минэкологии региона.

ООПТ расположена в Серпухове. На территории заказаника произрастает редкий сердечник трехнадрезный или зубяночка тройчатая – вид находится под угрозой исчезновения.

Выяснилось, что популяция вида увеличивается, в том числе, благодаря активности кабанов.

В министерстве пояснили, что животные раскапывают верхний слой почвы, и это способствует вегетативному размножению растения.