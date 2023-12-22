Качество воздуха после пожара в Химках в рамках нормы

В Химках после пожара качество атмосферного воздуха в пределах нормы, сообщили в Минэкологии Подмосковья. Ситуация на контроле ГБУ МО «Мособлэкомониторинг».

Возгорание произошло минувшей ночью на складе мясоперерабатывающего комбината в Лунево. Его площадь составила 500 квадратных метров. К утру пожар локализовали.

За качеством воздуха следили в онлайн-режиме. Согласно данным с ближайшего стационарного поста контроля, никаких превышений нормативов на территории нет. Пост расположен в 800 метрах от очага возгорания.