Качество воздуха после пожара в Химках в рамках нормы
Фото: [ГБУ МО «Мособлэкомониторинг»]
В Химках после пожара качество атмосферного воздуха в пределах нормы, сообщили в Минэкологии Подмосковья. Ситуация на контроле ГБУ МО «Мособлэкомониторинг».
Возгорание произошло минувшей ночью на складе мясоперерабатывающего комбината в Лунево. Его площадь составила 500 квадратных метров. К утру пожар локализовали.
За качеством воздуха следили в онлайн-режиме. Согласно данным с ближайшего стационарного поста контроля, никаких превышений нормативов на территории нет. Пост расположен в 800 метрах от очага возгорания.
«Концентрация диоксида азота 0,4 ПДК м. р., концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м. р.», - рассказал глава министерства Тихон Фирсов.