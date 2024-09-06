Качество воздуха проверили в 16 округах Подмосковья за неделю

Передвижные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» совершили девятнадцать выездов в шестнадцать подмосковных округов за неделю. Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Специалисты отобрали пробы воздуха в пятидесяти четырех локациях. После этого были проведены исследования по тридцати двум загрязняющим веществам.

Загрязнений воздуха сверх нормативов выявлено не было. В ряде муниципалитетов были выявлены только концентрации оксида углерода около 0,6 ПДК. Это связано с интенсивным движением автотранспорта в безветренную погоду.