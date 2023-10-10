Качество воздуха проверили в Химках по просьбам жителей

В Химках по просьбам жителей проверили качество атмосферного воздуха, передает Минэкологии Подмосковья. Граждане, проживающие в микрорайоне Сходня, заподозрили незаконные выбросы загрязняющих веществ в ночные часы.

На место выехали мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг». Специалисты отобрали пробы поздним вечером. Для объективности исследования был выбран безветренный период.

Анализ провели по пятнадцати основным загрязняющим веществам. Исследование выявило, что превышений ПДК нет. Несмотря на это, наблюдение за качеством воздуха в муниципалитете продолжится.