Качество воздуха проверили в Сергиевом Посаде по поручению Министерства экологии и природопользования Московской области. Каких-либо превышений нормативов выявлено не было.

Мобильная лаборатория ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» отобрала пробы в трех точках города: на улице 2-й Кирпичный Завод, 10, на улице Осипенко, 15/11 и на Октябрьской улице, 1.

Качество воздуха было проверено по 30 загрязняющим веществам. На момент забора проб метеоусловия не способствовали рассеиванию загрязняющих веществ.

В результате проведенного исследования было установлено, что превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха в городе нет. Максимальные разовые концентрации нормируемых загрязняющих веществ составили 0,7 ПДК м. р. (сероводород).

В службе ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» работает четыре специальных автомобиля, оснащенных всем необходимым для проведения исследований качества воздуха.