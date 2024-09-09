Капремонт плотины завершился в Богородском округе

Капремонт бесхозяйной плотины пруда на реке Ходце завершился в Богородском округе, сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области. Работы провела компания ООО «ГарантСтрой».

Гидротехническое сооружение является земляной насыпной плотиной с трубчатым водосбросом и донным водовыпуском. Как показало обследование объекта, сооружение находится в неудовлетворительном состоянии. Это могло стать причиной подтопления населенных пунктов в случае паводка.

В ходе ремонтных работ специалисты привели в порядок все элементы водосброса, восстановили профиль плотины до нормативного состояния, расчистили отводящий канал, укрепили гребень и откосы сооружения.

В этом году в муниципалитете также планируется провести ремонт плотины нижнего пруда на реке Вассе.