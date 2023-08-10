Киргизия откажется от полиэтиленовых пакетов и одноразовой пластиковой посуды

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому с 2027 года в стране будут запрещены производство и продажа полиэтиленовых пакетов и пластиковых изделий.

Исключение составят пакеты, производимые для экспорта, и изделия из биоразлагаемых материалов.

Еще ранее запрет на пластик коснется особо охраняемых природных зон, там закон будет действовать с начала следующего года.

А в курортной зоне в Иссык-Кульской области уже через 15 дней после опубликования закона пластик запретят полностью.

К обороту запрещены полиэтиленовые пакеты, ПЭТ-бутылки, одноразовая пластиковая посуда.