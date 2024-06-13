Китайские мохнаторукие крабы терроризируют Нью-Йорк

Больше всего от пришельцев страдают местные рыбаки. Крабы повреждают снасти и крадут наживку.

Эксперты сходятся в том, что в целом этот вид членистоногих оказывает негативное влияние на экологию и экономику. Крабы разрушают плотины, устраивая там норы, и даже могут вызвать наводнение: когда в большом количестве они зарываются на берег, почва становится неустойчивой.

Кроме того, экологи опасаются, что крабы могут уничтожить местную морскую жизнь.

Власти мегаполиса призывают отлавливать ракообразных и помещать их в морозилку, где они быстро погибнут.