Класс пожарной опасности возрастет в лесах Подмосковья в ближайшие дни
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Класс пожарной опасности возрастет в лесах Подмосковья в ближайшие дни, предупредили в областном Комлесхозе. В ведомстве пояснили, что это связано с повышением температуры воздуха.
«По прогнозам синоптиков со среды по пятницу в регионе ожидают повышение температуры до 32 градусов, при этом осадков не будет», - сказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.
По его словам, класс пожарной опасности возрастет как минимум до третьего.
В пожароопасный период запрещается использовать любой открытый огонь в лесу. Любой выброшенный окурок может вызвать пожар.