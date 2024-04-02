Клещи активизировались в Подмосковье

В Министерстве экологии и природопользования Московской области предупредили об активизации клещей в регионе. После выхода из зимней спячки эти членистоногие находятся в поиске потенциальных жертв.

Клещи очень активны во влажных и тенистых местах, таких как леса, поля, парки и сады. Их укус может быть опасным, потому что клещи переносят такие инфекции, как боррелиоз и клещевой энцефалит

Чтобы защититься от клещей во время лесных прогулок, следует надевать одежду с длинными рукавами, брюки и плотную обувь. На открытые участки кожи нужно нанести специальные защитные средства от клещей.

После прогулки необходимо внимательно осмотреть тело и одежду. Особое внимание следует уделить участкам кожи под мышками, вокруг поясницы, между пальцами, а также голове. Затем обязательно нужно принять душ и постирать одежду в горячей воде.