Климатолог Киселев перечислил города, которые затопит в ближайшие годы

В этом году больше всего от наводнений пострадал Тольятти. Немалую роль в этом сыграл Каспийский циклон, от которого также пострадала Самара. Климатолог Андрей Киселев пояснил, почему наводнений и иных похожих природных катаклизмов в нашей стране и во всем мире становится все больше и не грозит ли всемирный потоп. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, одной из ключевых причин подобных событий на самом деле является изменение климата, прежде всего в плане повышения температуры в глобальном и региональном масштабе, что способствует усилению гидрологического цикла в виде ливней.

Эксперт добавил, что, хотя вероятность всемирного потопа исключена в ближайшие сто лет, тем не менее уровень воды в мировом океане поднялся в разы. И за этот период вода в океане может подняться на метр, когда за прошедший век этот уровень составил всего 17 см.

По его мнению, это однозначно угрожает ряду стран, близко расположенным к океану, в первую очередь Нидерландам, а также городам – Венеции и Санкт-Петербургу. Однако в северной столице России спасением послужит дамба. Среди них Нидерланды, Венеция и даже Санкт-Петербург.

Климатолог подчеркнул, что за последние 50 лет число всевозможных неблагоприятных катаклизмов увеличилось за счет ветровых и гидрологических, то есть климатических нагрузок.