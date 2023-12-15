Климатолог рассказал о результатах COP28

Климатическая конференция ООН (СОР28) в столице ОАЭ вышла достаточно рядовой, но в ходе нее было достигнуто больше ожидаемого. Главным шагом стал запуск нового климатического фонда. Соответствующее заявление сделал климатолог Алексей Кокорин в беседе с информагентством РИА Новости .

Ученый рассказал, что конференция ожидалась рядовой и по итогу такой и являлась. Он подчеркнул, что ее стоит расценивать как небольшой успех, но ни в коем случае не провал. Кокорин рассказал, что задумывалось и ожидалось меньше, чем было достигнуто по итогу.

Эксперт заявил, что главным продвижением по итогам мероприятия стал запуск Фонда по потерям и ущербу от климатических изменений наиболее уязвимым государствам. Сообщается, что за время конференции он привлек почти $800 миллионов.

Он также подчеркнул, что полученное финансирование будет направлено всем развивающимся государствам, в том числе и страны Центральной Азии, которые страдают от проблемы сокращающихся ледников.