Клин 17 мая присоединится к Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов

Клин традиционно станет участником Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». В акции может принять участие каждый горожанин.

Первый этап акции «Вода России» на территории городского округа Клин будет реализован 17 мая. Желающих присоединиться приглашают приехать к котельной, которая расположена в поселке Зубово на повороте вблизи ул. Зубовская (56.383176, 36.924488) к 10 часам утра.

Все, что требуется взять с собой, — удобная обувь. Участникам выдадут необходимый инвентарь. Каждый также получит памятный значок об участии в экологической акции всероссийского уровня.

В рамках первого этапа акции клинчане будут проводить работы по санитарной очистке береговой зоны реки Лутосня. Координаты точки начала мероприятия: 56.381416, 36.923219.

Акцию инициировало Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мероприятие проходит в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».